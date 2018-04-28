суббота, 28 апреля 2018 г.
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Полиция просит помощи в поиске 92-летней Зинаиды

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Пропавшая Зинаида.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в поисках пропавшей вчера 92-летней Зинаиды. По имеющейся сейчас информации, 27 апреля после 13.00 женщина ушла из Ируского дома призрения и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили о пропаже женщины примерно в 18.30.

В последний раз женщину, соответствующую описанию, видели в пятницу примерно в 16.00 на улице Виру в Таллинне.

После получения сообщения полицейские проверили окрестности Ируского дома призрения и Ласнамяэ, а также ее бывшее место жительства в районе Пыхья-Таллинн. Полицейские также пообщались с соседями женщины, но пока поиски не принесли результатов. Информация о пропавшей женщине передана также охранным и транспортным фирмам.

Зинаида говорит на эстонском, русском и финском языках. Ее рост примерно 160 см, она худощавого телосложения и у нее седые волосы до плеч. На ней были черные брюки, темные туфли, темная кофта с полосками фиолетового, белого и красного цвета. У нее есть при себе черная сумка, но нет документов и мобильного телефона.

Всех, кто видел Зинаиду, полиция просит незамедлительно позвонить по номеру 112.

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