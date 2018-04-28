Полиция просит помощи в поиске 92-летней Зинаиды

В последний раз женщину, соответствующую описанию, видели в пятницу примерно в 16.00 на улице Виру в Таллинне.

После получения сообщения полицейские проверили окрестности Ируского дома призрения и Ласнамяэ, а также ее бывшее место жительства в районе Пыхья-Таллинн. Полицейские также пообщались с соседями женщины, но пока поиски не принесли результатов. Информация о пропавшей женщине передана также охранным и транспортным фирмам.

Зинаида говорит на эстонском, русском и финском языках. Ее рост примерно 160 см, она худощавого телосложения и у нее седые волосы до плеч. На ней были черные брюки, темные туфли, темная кофта с полосками фиолетового, белого и красного цвета. У нее есть при себе черная сумка, но нет документов и мобильного телефона.