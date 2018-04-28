Златан обиделся: «Сборная Швеции – фаворит ЧМ-2018, ведь она лучше без Златана»
28 апреля 2018 г., 8:00
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отреагировал на решение тренерского штаба сборной Швеции не брать его на ЧМ-2018.
«Я не являюсь частью сборной Швеции с тех пор, как прекратил выступление в составе команды. Так что никакой проблемы тут нет.
Но еду ли я на ЧМ-2018? Да, я еду. Об этом я всегда и говорил. Я лечу. Сажусь в самолет и лечу.
Думаю, сборная Швеции – фаворит ЧМ-2018, ведь она лучше без Златана», – сказал Ибрагимович ESPN.