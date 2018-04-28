Златан обиделся: «Сборная Швеции – фаворит ЧМ-2018, ведь она лучше без Златана»

«Я не являюсь частью сборной Швеции с тех пор, как прекратил выступление в составе команды. Так что никакой проблемы тут нет.

Но еду ли я на ЧМ-2018? Да, я еду. Об этом я всегда и говорил. Я лечу. Сажусь в самолет и лечу.