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  • Златан обиделся: «Сборная Швеции – фаворит ЧМ-2018, ведь она лучше без Златана»

Златан обиделся: «Сборная Швеции – фаворит ЧМ-2018, ведь она лучше без Златана»

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ФОТО: MARK RALSTON/AFP

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отреагировал на решение тренерского штаба сборной Швеции не брать его на ЧМ-2018.

«Я не являюсь частью сборной Швеции с тех пор, как прекратил выступление в составе команды. Так что никакой проблемы тут нет.

Но еду ли я на ЧМ-2018? Да, я еду. Об этом я всегда и говорил. Я лечу. Сажусь в самолет и лечу.

Думаю, сборная Швеции – фаворит ЧМ-2018, ведь она лучше без Златана», – сказал Ибрагимович ESPN.

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