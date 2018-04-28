"Родченков гениальный ученый и умный человек, но одержимый"

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко поделился мнением о бывшем главе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.
«Мне сразу было ясно, что Родченков что-то невероятное придумал. Ну какой тренер в здравом уме будет давать лыжникам перед стартом алкоголь?! Я даже не стал читать эту статью, потому что мне просто это не интересно. Однако скольким спортсменам он жизнь сломал, в том числе Александру Легкову. Это ж борьба была не с Легковым или еще с кем-то. Родченков просто подлый человек. Не хочется все это еще раз пережевывать и вступать в это дерьмо. Максим Вылегжанин правильно сказал, что он не достоин того, чтобы о нем вообще говорили. Я достаточно хорошо знал Родченкова.
Родченков гениальный ученый, умный, образованный человек. Но когда речь заходила о допинге, он становился одержимым.
Идут разговоры, что настоящего Родченкова уже не существует? Я этого человека давно вычеркнул из своей жизни, и мне совершенно все равно – существует он или нет», – рассказал Бородавко "Советскому Спорту".