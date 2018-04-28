Посмотрите, как быстро и недорого можно обновить старый паркетный пол без циклевки

«Когда моя дочь выросла и стала жить отдельно, я решила сделать из ее комнаты кабинет», - пишет Дженет. По ее словам, бюджет переделки был очень ограничен, мебель и аксессуары она использовала подержанные, и на то, чтобы обновить старый щитовой паркет, денег она выделила тоже немного.

Фото: ФОТО: Janet Coon

«Я продумывала интерьер новой комнаты и, когда освободила ее от мебели, поняла, что здесь просто необходим белый пол», - рассказывает блогер.

Она пропылесосила паркет, затем тщательно вымыла его, а затем быстро прошлась наждачной бумагой. Вновь пошел в ход пылесос и влажная тряпка, удалившие окончательно с пола все загрязнения.

Фото: ФОТО: Janet Coon

Дженет решила покрасить пол не просто белой краской, а прочной белой краской для наружного применения - для террасы. Пол был так хорошо подготовлен, что его до покраски не пришлось грунтовать. Красили его обычным валиком.

Когда краска высохла, Дженет покрыла пол тремя слоями прозрачного лака. Убедившись, что собачьим лапам и грязным подошвам не повредить ее белоснежный пол, она решила, что работа закончена. «Лак сох очень быстро, особенно когда я открыла окно», - отметила мастерица.

Фото: ФОТО: Janet Coon