Официальный Пхеньян подтвердил, что мирный договор между двумя Кореями может быть заключен до конца года

Пхеньян подтверждает, что стороны договорились не продолжать войну на Корейском полуострове, вместе строя "новую эру мира", пишет Newsru.com. При этом в текстах деклараций, опубликованных Южной и Северной Кореями, есть небольшие различия. В частности, в 3.3 пункте документа Пхеньян уточняет, мирный договор между Кореями планируется подписать до конца текущего года. Сеул указал этот момент более общо - что это будет сделано "в 65-ю годовщину" с окончания войны (договор о перемирии был подписал 27 июля 1953 года).