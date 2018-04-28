Официальный Пхеньян подтвердил, что мирный договор между двумя Кореями может быть заключен до конца года

Власти КНДР подтверждают, что намерены следовать договоренностям, достигнутым 27 апреля на межкорейском саммите в приграничном пункте Пханмунджом, где встретились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) продубрировало на своем сайте полный текст Пханмунджомской декларации, подписанной двумя лидерами.
Пхеньян подтверждает, что стороны договорились не продолжать войну на Корейском полуострове, вместе строя "новую эру мира", пишет Newsru.com. При этом в текстах деклараций, опубликованных Южной и Северной Кореями, есть небольшие различия. В частности, в 3.3 пункте документа Пхеньян уточняет, мирный договор между Кореями планируется подписать до конца текущего года. Сеул указал этот момент более общо - что это будет сделано "в 65-ю годовщину" с окончания войны (договор о перемирии был подписал 27 июля 1953 года).
В тот же пунтке Сеул отмечает, что в этом году планируется также встреча сторон с участием США. В тексте Пхеньяна упоминания США нет.
Прочие пункты, включая договоренность о совместном решении вопросов, связанных с проблемой воссоединения семей, разлученных после Корейской войны, и начале работы по соединению железных и автомобильных дорог Севера и Юга, а также денуклеаризации полуострова Пхеньян публикует без изменений.