В субботу по всей Эстонии проходит День открытых рыбных портов

«Эстония – рыбное государство, однако по сравнению со средним показателем по Европейскому союзу уровень потребления рыбы здесь необоснованно низок, – сказал министр по делам сельской жизни Тармо Тамм. - День открытых рыбных портов, направленный на поддержание отечественной продукции, подарит хорошую возможность получить свежую местную рыбу прямо из рук рыбака и познакомит посетителей с рыбным промыслом, обеспечив приятное времяпровождение».

У каждого порта предусмотрена своя программа. В портах будут присутствовать ихтиологи, повара, готовящие рыбные блюда, волонтерская морская спасательная служба; на месте можно будет принять участие в мастер-классах, посвященных ремесленной работе, и посетить рыбные кафе. Развлекут посетителей прогулки на лодках и музыканты-инструменталисты, а для детей будут организованы групповые занятия, посвященные рыбному промыслу, обучение на тему удочек и школа парусного спорта.

Программа мероприятий открытых рыбных портов началась в субботу в 8 часов утра и продолжится до 14 часов.

В течение этого времени в Пярнуском уезде можно посетить причал Япси, рыбацкую деревню Сауга, порты Линди и Выйсте. В Харьюском уезде гостей ждут порты Ристна, Леппнеэме, Хара и Каласадам в Таллинне.

На острове Хийумаа рыбаки ждут посетителей в портах Салинымме, Роограху и Тяркма; в Ляэнеском уезде — в портах Дирхами и Пуйзе; на Чудском озере — в рыбацких портах Колкья, Ряпина и Варнья.

На острове Сааремаа мероприятия открытых портов пройдут в Насва и Рингсу; в Вируском уезде в Тойла, Вызу и Эйсма.

На озере Выртсъярв — в портах Йыэсуу и Ойю.

День открытых рыбных портов 2018 года организуют Министерство по делам сельской жизни и Информационный центр по вопросам рыболовства.