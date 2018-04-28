Пентагон допускает увеличение военного контингента США в Польше

Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что Польша является союзником Америки по НАТО. "Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", - заявил Мэттис.

Ракетный комплекс "Патриот"

Подобно странам Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после российской аннексии Крыма отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, пишет DW.com.