Будущий министр о закрытии родильных отделений: в Эстонии можно рожать и в поле

Занять пост министра государственного управления Мягги предложил председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас.

По словам Мягги, для него в Эстонии есть два человека, предложение о работе которых должно восприниматься всерьез — президент и премьер-министр Эстонии. «Если они предлагают тебе работу, нельзя сказать, что я не хочу, я не могу», - сказал Мягги.

Мягги руководит коммуникационной фирмой Powerhouse. Powerhouse консультировал Клинику Тартуского университета в вопросе, как объяснить общественности закрытие родильных отделений в Валга и Пыльва. Ведущий поинтересовался, какой совет в отношении закрытия родильных отделений дал бы Мягги в качестве министра государственного управления.