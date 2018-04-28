суббота, 28 апреля 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Будущий министр о закрытии родильных отделений: в Эстонии можно рожать и в поле

Будущий министр о закрытии родильных отделений: в Эстонии можно рожать и в поле

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Eero Vabamägi

Будущий министр государственного управления Яанек Мягги, комментируя закрытие родильных отделений в Валга и Пыльва, сказал в интервью «Актуальной камере», что в Эстонии можно рожать и в поле, пишет Postimees.

Занять пост министра государственного управления Мягги предложил председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас.

По словам Мягги, для него в Эстонии есть два человека, предложение о работе которых должно восприниматься всерьез — президент и премьер-министр Эстонии. «Если они предлагают тебе работу, нельзя сказать, что я не хочу, я не могу», - сказал Мягги.

Мягги руководит коммуникационной фирмой Powerhouse. Powerhouse консультировал Клинику Тартуского университета в вопросе, как объяснить общественности закрытие родильных отделений в Валга и Пыльва. Ведущий поинтересовался, какой совет в отношении закрытия родильных отделений дал бы Мягги в качестве министра государственного управления.

Мягги ответил, что на самом деле в Валга можно и дальше рожать. «В Эстонии можно рожать и в поле. Одиннадцать человек в Эстонии появляются на свет в машине, такое происходит постоянно. В Валга и Пыльва хорошие условия даже после того, как большая часть рожениц будут рожать в Тарту», - сказал Мягги.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ