Впервые в Эстонии: мастера пивоварения, виноделия и сидра организуют в Таллинне летний фестиваль

Член правления Союза малых пивоваров Эстонии Гристель Тали уже сегодня советует всем заинтересованным бронировать время в своем календаре на вторые выходные июля, поскольку подобный фестиваль малых производителей в Эстонии будет проводиться впервые и поэтому мероприятие вызовет большой интерес.

«В последние годы мы все наращивали темп и в итоге этим летом рождается такой увлекательный фестиваль, цель которого — познакомить с продукцией и трацициями лучших эстонских пивоваров, мастеров виноделия и сидра», - рассказывает Тали, по оценке которой культура как крафтового пивоварения, так и вручную изготовленного вина и сидра в последние годы значительно выросла. На фестиваль изготовляемых вручную пива, вина и сидра ожидаются малые производители Эстонии, с чьей продукцией посетители смогут познакомиться и сравнить разные вкусы.

По словам Тали, цель организаторов заключается в том, чтобы сфокусироваться на качественной продукции малого объема и подчеркнуть, как много замечательных мастеров есть в Эстонии, которые обогащают рынок самыми разнообразными вкусами. «Эстонские малые производители уже подтвердили свой высокий статус изготовителей высококачественной ручной продукции на мировом уровне. Поскольку речь идет об эксклюзивной и несколько более дорогой в среднем продукции, то формат фестиваля предлагает возможность всем заинтересованным продегустировать интересные вкусы в малых объемах», - пояснила Тали.

По словам члена правления Союза малых пивоваров, одной из целей объединения является развитие эстонской алкогольной культуры и борьба с излишним потреблением алкоголя, и из этих принципов исходят и организаторы фестиваля. «Организацией фестиваля на алкогольную тематику мы не пытаемся противоречить государственным усилиям по уменьшению употребления алкоголя. Напротив — продукция эстонских малых производителей предназначена для вкусовых впечатлений», - объясняет Гристель Тали.

Помимо дегустации многих интересных напитков, фестиваль предложит участникам и разные обучения, посвященные пивоварению, виноделию и изтоволению сидра — информацию об этом Союз сообщит дополнительно.

Фестиваль малых производителей, на котором можно будет попробовать продукцию большинства представителей этого сектора, состоится 6 и 7 июля на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak).