Немецкий бизнес надеется, что США откажутся от пошлин на сталь и алюминий

Есть небольшой шанс на то, что президент США Дональд Трамп все же откажется от введения пошлин на сталь и алюминий, произведенные в ЕС, считает президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман. То, что канцлер ФРГ поехала в Вашингтон и попыталась выстроить диалог, было "важным и правильным", заявил он агентству dpa в пятницу, 27 апреля.

Комментируя переговоры Ангелы Меркель и Дональда Трампа, прошедшие накануне в Вашингтоне, Бингман признал, что "прорыва, конечно, не произошло". Однако он уверен, что возможность найти компромисс в дискуссии с США о введении пошлин по-прежнему существует.

Для устранения дефицита нужны иные меры

В то же время Бингман отметил, что для устранения дефицита в своем торговом балансе США следует принимать иные меры, чем штрафные санкции на импорт. "Надо говорить не только о стали и автомобилях. Необходимы переговоры об устранении всех торговых препятствий", - подчеркнул президент BGA. По его словам, только соглашение о свободной торговле гарантирует действительно "справедливый" обмен товарами и услугами.