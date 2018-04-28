O’Learys – это спорт-бар и ресторан вместе с боулингом, бильярдом и прочими спортивными развлечениями, среди которых и баскетбольная площадка. На данный момент в торговом центре вовсю кипит работу, поскольку до открытия еще надо много сделать. «Два этажа площадью почти 4000 квадратных метров заполнены различными спортивными развлечениями. Зона боулинга на этой неделе уже будет готова, и если подключить электричество, можно было бы уже играть», - рассказывает руководитель строительства торгового центра Kristiine Кристо Сепп.

Два этажа O’Learys будет соединять парадная лестница и на двух этажах будет отдельная кухня. На втором этаже, прежде всего, будет открыт зал, где можно будет смотреть трансляции спортивных соревнований. Посетителям других зон крики болельщиков мешать не будут, поскольку при строительстве использовались звукоизоляционные материалы.

Возле зала с трансляциями будет открыт кинотеатр, где будут не только кресла, но и столы. Кинозал будет таким же большим, как и зал для спортивных трансляций. Мест будет от 50 до 80.

Далее идут баскетбольная площадка и прочие спортивные развлечения. За кинозалом конференц-зал и банный комплекс, где при желании можно провести время своей компанией.

На нижнем этаже ресторанная зона, рядом с которой большая кухня. Поскольку O’Learys как минимум по выходным будет открыт дольше самого торгового центра Kristiine, также есть входы с улицы со стороны парковки.

Самый большой в Эстонии Reserved

На второй крупной в торговом центре ремонтной площадке вскоре появится магазин Reserved. Проходят последние приготовления для открытия. «Через две недели будет завозиться мебель. Это продлится две недели и еще две недели понадобиться на раскладывание товаров и 16 июня пройдет открытие. Это будет самый большой Reserved в Эстонии. Магазин будет на двух этажах, в магазине расположатся свои эскалатор и лифт», - рассказывает Сепп.