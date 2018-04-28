Фото: необычная ванная комната в ласнамяэской квартире
28 апреля 2018 г., 18:32
Трехкомнатная квартира в Ласнамяэ отремонтирована. В ней сделана и перепланировка, на которую имеются все необходимые документы. Но самое примечательное в квартире, по словам маклера, ванная. И с этим нельзя не согласиться.
При перепланировке старое помещение ванной объединили с туалетом, стены и пол покрыли глянцевой кафельной плиткой с вкраплениями, имитирующими звездное небо. Верхняя часть стен выложена натуральным камнем. Когда включается подсветка, создается ощущение, что ты находишься в пещере или, по крайней мере, в подземном аквапарке "Тапольца" в венгерском городе Мишкольц.
Обратите внимание на массажную ванну с прозрачной стенкой. Фотографии остальных комнат выставленной на продажу квартиры можно посмотреть, перейдя по ССЫЛКЕ.