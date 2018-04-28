Microsoft объявила о выходе крупного обновления для Windows 10

С обновлением April 2018 Update компьютер на Windows 10 можно использовать для управления системой «умного» дома через голосовые команды. Например, если вы хотите вернуться в теплый дом, достаточно сказать виртуальному помощнику Cortana следующее: «Кортана, установи термостат в гостиной на 22 градуса». Функция работает с термостатами ecobee, Honeywell, Nest Learning и других производителей.