Microsoft объявила о выходе крупного обновления для Windows 10

Компания Microsoft объявила о скором выходе следующего крупного обновления операционной системы Windows 10, получившего название April 2018 Update.
Апдейт включает целый ряд новых функций, позволяющих пользователям сэкономить время на выполнении повседневных задач, пишет 4pda.ru.
Особенности Windows 10 April 2018 Update:
- Функция Timeline в Windows 10 на ПК позволяет просматривать всю свою активность за последние 30 дней. С ее помощью можно отыскать любые файлы, над которыми вы работали в последние несколько недель. Кроме того, Timeline в Windows 10 на ПК сохраняет все действия, совершенные на мобильных устройствах, благодаря авторизации с помощью аккаунта Microsoft. Например, вы работали на смартфоне над документом в транспорте, а затем открыли его на домашнем компьютере.
- Функция Focus Assist призвана помочь пользователям сохранять свою концентрацию. Ее можно активировать, когда нужно сделать что-то, не отвлекаясь на социальные сети и уведомления. Также можно запрограммировать автоматическое включение функции в определенное время в течение дня. При ее деактивации вы получите все уведомления, электронные письма и обновления, которые пропустили, пока работали. Если вы ждете конкретных писем или звонков, добавьте нужных людей в список исключений.
- В браузере Microsoft Edge появилась возможность нажать на иконку аудио, чтобы выключить или заново включить звук на вкладке. Книги, PDF-файлы и страницы Reading View можно переключить в полноэкранный режим. Для удобства покупок электронный адрес, платежную и прочую информацию можно сохранить с помощью функции автозаполнения платежных онлайн-форм. Была добавлена новая функция, позволяющая убрать лишний текст с веб-страницы для печати. Кроме того, люди, испытывающие трудности при чтении, могут воспользоваться новой кнопкой Grammar Tools, чтобы получить помощь. Эта функция разбивает слова на странице на слоги и выделяет разные части речи.
- Функция Dictation («Диктовка») позволяет сделать заметку или составить документ, используя голос. Достаточно просто поставить курсор в текстовое поле в программе или приложении Windows 10 и нажать Win+H, чтобы начать голосовой ввод.
С обновлением April 2018 Update компьютер на Windows 10 можно использовать для управления системой «умного» дома через голосовые команды. Например, если вы хотите вернуться в теплый дом, достаточно сказать виртуальному помощнику Cortana следующее: «Кортана, установи термостат в гостиной на 22 градуса». Функция работает с термостатами ecobee, Honeywell, Nest Learning и других производителей.
Обновление Windows 10 April 2018 Update станет доступно всем пользователям с 30 апреля этого года.