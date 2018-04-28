Фото: «ребенок из Rimi» и его сообразительный отец развеселили пользователей соцсетей
28 апреля 2018 г., 12:06
Весна не особо балует нас погожими деньками, то и дело накрапывает дождь, а носить постоянно зонт не очень-то и хочется. Сообразительный отец нашел оригинальный выход, как уберечь ребенка от дождя.
Чтобы уберечь своего ребенка от ненастной погоды сообразительный отец воспользовался пакетом магазина Rimi. Сделанный на улице Риги снимок стал популярным не только в Instagram, но и перекочевал в Facebook и получил множество лайков и комментариев, передает Rus.TVNET.