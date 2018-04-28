суббота, 28 апреля 2018 г.
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  • Фото: «ребенок из Rimi» и его сообразительный отец развеселили пользователей соцсетей

Фото: «ребенок из Rimi» и его сообразительный отец развеселили пользователей соцсетей

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Магазин Rimi. Фото иллюстративное

ФОТО: Mailiis Ollino

Весна не особо балует нас погожими деньками, то и дело накрапывает дождь, а носить постоянно зонт не очень-то и хочется. Сообразительный отец нашел оригинальный выход, как уберечь ребенка от дождя. 

Чтобы уберечь своего ребенка от ненастной погоды сообразительный отец воспользовался пакетом магазина Rimi. Сделанный на улице Риги снимок стал популярным не только в Instagram, но и перекочевал в Facebook и получил множество лайков и комментариев, передает Rus.TVNET.

Parenting-Creative 👏 #rain #rimi #maisins

Публикация от 🍓🍓🍓 (@ms_inka)

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