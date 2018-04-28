Фото: «ребенок из Rimi» и его сообразительный отец развеселили пользователей соцсетей

Чтобы уберечь своего ребенка от ненастной погоды сообразительный отец воспользовался пакетом магазина Rimi. Сделанный на улице Риги снимок стал популярным не только в Instagram, но и перекочевал в Facebook и получил множество лайков и комментариев, передает Rus.TVNET.