Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Финляндии

По словам Ниинистё, Финляндия с радостью организует переговоры, когда речь идет о продвижении мирных инициатив. "Это хорошо, что Финляндию не забывают упомянуть. Другой вопрос – где переговоры будут проходить на самом деле. Вряд ли кто-то уже знает об этом", - сказал он.