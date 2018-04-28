Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Финляндии
28 апреля 2018 г., 12:26
В интервью утренней телепередачи Yle президент Финляндии Саули Ниинистё поделился своим мнением насчет возможной организации саммита глав КНДР и США на территории Финляндии.
Американские СМИ упоминали Финляндию как один из вариантов мест проведения встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
По словам Ниинистё, Финляндия с радостью организует переговоры, когда речь идет о продвижении мирных инициатив. "Это хорошо, что Финляндию не забывают упомянуть. Другой вопрос – где переговоры будут проходить на самом деле. Вряд ли кто-то уже знает об этом", - сказал он.