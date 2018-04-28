Путин поручил создать атлас мира, не искажающий историческую и географическую правду

По мнению главы государства, в настоящее время русские названия вытесняются с карт мира, чему способствует отсутствие современных отечественных карт, пишет Newsru.com. "Попустительствовать, не реагировать на искажение справедливости мы не вправе", - подчеркнул глава государства.

"При самом активном участии РГО (Русское географическое общество) предлагается подготовить новый российский Атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - сказал Путин на заседании попечительского совета организации.

Президент отметил, что адресует поручение Росреестру, экспертам РГО, а также Министерству обороны. Последнему он указал "обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн". "Гриф секретности на многих картах устарел и выглядит архаично", - заявил он.

Путин обратил внимание собравшихся на то, что русские названия, которые отечественные специалисты давали в прошлые века и десятилетия, сейчас постепенно вытесняются с карт мира. "Тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки", - сказал глава государства.

По его словам, особенно это заметно в Антарктиде, где топонимы, выбранные первооткрывателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота. "В 2020 году мы будем праздновать юбилей открытия Антарктиды, а это было сделано именно русскими мореплавателями. Примеры замещения названий - не только в далекой Антарктиде. Есть примеры здесь вот поближе", - добавил Путин.