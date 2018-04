Эксперты выяснили, где предлагают лучшую уличную еду в Европе

Также в список лучших киосков попали Sea Me at Time Out Market в Лиссабоне, продающий португальские и японские блюда из морепродуктов; Alain Miam Miam в Париже, где можно попробовать жареные гречневые галеты с начинкой; AmsterDAM Good Cookies в голландской столице, торгующий традиционными сладкими вафлями; Mordi e Vai в Риме, предлагающий посетителям отличные сэндвичи.