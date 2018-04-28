суббота, 28 апреля 2018 г.
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  • Эксперты выяснили, где предлагают лучшую уличную еду в Европе

Эксперты выяснили, где предлагают лучшую уличную еду в Европе

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ФОТО: MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA / MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA

Лучшим продавцом уличной еды в Европе признан киоск на колесах в Копенгагене, торгующий традиционными такос. Об этом сообщает Huff Post.

Как пишет издание, чтобы найти в Европе вкусную еду, не обязательно платить баснословные деньги в мишленовских ресторанах. Некоторые самые вкусные блюда можно купить прямо на улице. Журнал EasyJet Traveler с помощью 73 экспертов, включая именитых шеф-поваров, популярных блогеров и авторов книг о еде, составил топ-10 павильончиков и ларьков с лучшей уличной едой по всей Европе, отмечает turizm.ru.

Абсолютным победителем признан киоск на колесах Hija de Sanchez, продающий в Копенгагене тако – традиционные мексиканские лепешки с разнообразной начинкой. Найти его можно в ресторанном дворике Torvehallerne, расположенном между Ботаническим садом и парком Orsteds.

Также в список лучших киосков попали Sea Me at Time Out Market в Лиссабоне, продающий португальские и японские блюда из морепродуктов; Alain Miam Miam в Париже, где можно попробовать жареные гречневые галеты с начинкой; AmsterDAM Good Cookies в голландской столице, торгующий традиционными сладкими вафлями; Mordi e Vai в Риме, предлагающий посетителям отличные сэндвичи.

Кроме того, эксперты отметили смесь кимчи и национального квебекского блюда «путин» из картофеля фри, сыра и соуса в заведении bone. BERLIN в столице Германии, классическую сирийскую еду от Aleppo Bahebek в Осло, Традиционные венгерские лепешки от Lángos Máshogy в Будапеште; восточноазиатские булочки с начинкой от лондонского киоска Yum Bun.

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