Видео: в Баку горит небоскреб Trump Tower

По данным очевидцев, изначально задымление произошло на верхнем этаже здания. К тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана. К месту пожару приехал и глава МЧС Кемалледин Гейдаров, передает "Интерфакс".

Здание в футуристическом стиле представляет собой 130-метровую башню, которая является одним из пяти самых высоких зданий Азербайджана.

Строительство высотки началось в 2008 году. В июне 2009 года фундамент здания уже был полностью готов, и в июле того же года начали появляться первые этажи фасада. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.

Проект принадлежит компании Baku XXI Century, связанной с несколькими членами семьи азербайджанского олигарха Зии Мамедова. Компания Дональда Трампа Trump Organization присоединилась к проекту в 2012 году. Компания Трампа утверждает, что он выступил "лишь лицензиаром" - то есть позволил компании, которую возглавлял Анар, сын Зии Мамедова, использовать свое знаменитое имя. Однако противники Трампа уверены, что все было гораздо сложнее и сомнительнее с точки зрения закона.