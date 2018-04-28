Малообеспеченные семьи на льготных условиях смогут стерилизовать и привить домашних животных

Кампания проводится в сотрудничестве с финской организацией защиты животных Rekku Rescue ry и таллиннской ветеринарной клиникой «Сыле». В мае предполагается вакцинировать от бешенства около сотни домашних животных, а также стерилизовать 70 кошек. Владельцы домашних животных должны предварительно зарегистрироваться для проведения этих операций.

Как пояснила ветеринар клиники «Сыле» Мерили Кеснер, за стерилизаци или кастрацию кошки надо заплатить 25 и 15 евро соответственно, за прививку от бешенства 10 евро.

Кампания льготной вакцинации от бешенства продолжится со 2 по 14 мая. Стерилизация и кастрация кошек начнется 14 мая, соответствующие операции будут проводиться только по рабочим дням.

Людям, не имеющим возможности самим доставить своих питомцев к ветеринару, а также пожилым людям с проблемами с опорно-двигательным аппаратом надо предварительно связаться с клиникой и заказать транспорт для доставки животных к врачу.