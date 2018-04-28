Малообеспеченные семьи на льготных условиях смогут стерилизовать и привить домашних животных

В мае малообеспеченные семьи в Харьюском уезде и в Таллинне смогут по льготным ценам стерилизовать своих домашних кошек или привить от бешенства своих домашних питомцев — об этом в субботу BNS сообщил Эстонский союз защиты животных.
Кампания проводится в сотрудничестве с финской организацией защиты животных Rekku Rescue ry и таллиннской ветеринарной клиникой «Сыле». В мае предполагается вакцинировать от бешенства около сотни домашних животных, а также стерилизовать 70 кошек. Владельцы домашних животных должны предварительно зарегистрироваться для проведения этих операций.
Как пояснила ветеринар клиники «Сыле» Мерили Кеснер, за стерилизаци или кастрацию кошки надо заплатить 25 и 15 евро соответственно, за прививку от бешенства 10 евро.
Кампания льготной вакцинации от бешенства продолжится со 2 по 14 мая. Стерилизация и кастрация кошек начнется 14 мая, соответствующие операции будут проводиться только по рабочим дням.
Людям, не имеющим возможности самим доставить своих питомцев к ветеринару, а также пожилым людям с проблемами с опорно-двигательным аппаратом надо предварительно связаться с клиникой и заказать транспорт для доставки животных к врачу.
В рамках кампании Rekku Rescue ry берет на себя 60 процентов расходов, Эстонский союз охраны животных 30 процентов и клиника «Сыле» 10 процентов. Клиника «Сыле» находится в Таллинне по адресу Сыле, 86/Копли, 69A.