Фото: на продажу выставили 150 заброшенных автомобилей одной модели

В коллекции представлены самые разные версии модели CX, которую часто называют «последним настоящим «Ситроеном». Среди них есть хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, «скорые помощи» и даже специальный «заряженный» вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами, пишет motor.ru.

Некоторые образцы находятся в хорошем техническом состоянии, а пробег других превышает 400 тысяч километров.