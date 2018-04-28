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Фото: на продажу выставили 150 заброшенных автомобилей одной модели

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ФОТО: скриншот с сайта vansoestklassiekers.nl

В Нидерландах на продажу выставили 148 автомобилей одной модели – Citroen CX. Машины отличаются модификациями и техническим состоянием. Они стоят от 500 до 8000 евро. Их все можно посмотреть на сайте Van Soest Klassiekers.

В коллекции представлены самые разные версии модели CX, которую часто называют «последним настоящим «Ситроеном». Среди них есть хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, «скорые помощи» и даже специальный «заряженный» вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами, пишет motor.ru.

 

Некоторые образцы находятся в хорошем техническом состоянии, а пробег других превышает 400 тысяч километров.

 

Citroen CX выпускался с 1974 по 1991 год. В 1975-м модель была выбрана европейским «Автомобилем года». Всего компания продала около 1,2 миллиона экземпляров CX. Владельцами этой модели были Жак Ширак, Ерих Хонеккер, Грейс Келли, Мануэль Норьега, Аугусто Пиночет, Йохан Кройф и Карлос Сантана.

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