Туристам в Риме предлагают совершить путешествие в прошлое

Туристическая компания Roma Experience 25 апреля отправила первых туристов в 3D-тур Rome Ancient City, который является симбиозом реальной и виртуальной экскурсии, пишет turizm.ru.

Участникам выдают специальные трехмерные очки и проводят по заранее разработанному маршруту с остановками в самых популярных местах. Во время экскурсии туристы посещают Колизей, Римский и Императорский форум, рынок Траяна, Триумфальную арку Константина, древний ипподром Циркус Максимус и казармы гладиаторов. Все эти достопримечательности, а также окрестности, благодаря современным технологиям туристы теперь могут увидеть такими, какими они были в начале эры — более 2 000 лет назад.

Как сообщают представители Roma Experience, виртуальный тур разработан в сотрудничестве с опытными археологами и гидами, которые предоставили точную информацию о том, как выглядел город во времена расцвета империи.