Туристам в Риме предлагают совершить путешествие в прошлое

В Риме начали предлагать трехмерные виртуальные экскурсии, которые позволяют увидеть, как выглядел город более 2000 лет назад. Об этом пишет Travel Daile Media.
Туристическая компания Roma Experience 25 апреля отправила первых туристов в 3D-тур Rome Ancient City, который является симбиозом реальной и виртуальной экскурсии, пишет turizm.ru.
Участникам выдают специальные трехмерные очки и проводят по заранее разработанному маршруту с остановками в самых популярных местах. Во время экскурсии туристы посещают Колизей, Римский и Императорский форум, рынок Траяна, Триумфальную арку Константина, древний ипподром Циркус Максимус и казармы гладиаторов. Все эти достопримечательности, а также окрестности, благодаря современным технологиям туристы теперь могут увидеть такими, какими они были в начале эры — более 2 000 лет назад.
Как сообщают представители Roma Experience, виртуальный тур разработан в сотрудничестве с опытными археологами и гидами, которые предоставили точную информацию о том, как выглядел город во времена расцвета империи.
Экскурсия длится около 3 часов. Туристов сопровождает специально подготовленный к виртуальным турам гид. Стоимость участия для взрослых составляет 79 евро, для студентов — 69 евро, для детей – 59 евро. Забронировать экскурсию можно на официальном сайте Roma Experience. Начало экскурсий в 15.00.