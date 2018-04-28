ФОТО: Scanpix / AP

Соединенные Штаты активно готовятся к переговорам с Северной Кореей: определяется окончательный состав делегации, обсуждается место проведения встречи - в шортлисте у американских дипломатов, по слухам, Монголия и Сингапур - эксперты составляют прогнозы: каких результатов ожидать от исторической встречи.

Президент США Дональд Трамп пообещал на переговорах быть жестким, попутно сменив риторику и называя Ким Чен Ына уже не человеком-ракетой, а честным и уважаемым человеком.

Главной целью США и Трампа по-прежнему остается денуклеаризация корейского полуострова. Как он собирается добиться того, чтобы Ким согласился избавиться от ядерного потенциала?

О предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына корреспондент Русской службы Би-би-си поговорила с Ричардом Вайцем, директором центра военно-стратегических исследований Института Хадсона, находящимся в эти дни в Сеуле.

Би-би-си: Ричард, какая атмосфера сейчас в Южной Корее?

Ричард Вайц: Складывается впечатление, что люди с одной стороны довольно скептично настроены по отношению к будущим переговорам США и Северной Кореи, с другой стороны, полны надежд на воссоединение с родственниками и прекращение вражды на полуострове.

Би-би-си: Ричард, какие цели преследуют участники этих переговоров?

Р.В.: Мы до конца не знаем, как именно на поверку выглядит диалог между Вашингтоном и Пхеньяном. Но публично Трамп заявлял о том, что не против того, чтобы Южная Корея стала лидером в диалоге с Северной Кореей по экономическим и гуманитарным вопросам. Также ожидается, что участники не станут сдавать своих позиций в отношении ликвидации ядерного оружия и американских систем ПВО. Есть Япония, которая очень переживает из-за того, что она в некотором роде изолирована и не влияет на процесс, Россия и Китай надеются на то, что эти переговоры вернутся к шестистороннему формату и это поможет им быть непосредственно вовлеченными в процесс.

Би-би-си: Какие причины у Северной Кореи вступать в переговоры с США, учитывая то, что эта страна была изолирована от внешнего мира на протяжении десятилетий и жила в своем собственном мире, ругая западный мир и его ценности? Избавиться от санкций?

Р.В.: Этот момент понять тяжелее всего. Я никогда не был в Северной Корее, но я думаю, что здесь есть целый ряд факторов. Один из них - прогресс, которого они достигли за последние годы, они укрепили свои ракетные силы и ядерный потенциал, у них сейчас есть ресурсы, которые позволят им выторговать для себя более выгодные условия.

С другой стороны, в ближайшем будущем Северной Корее не нужно проводить новые испытания ядерного оружия, и более того, похоже, что они не могут этого делать, потому что несколько их полигонов разрушены в результате последних ядерных испытаний. Поэтому новые испытания на этом этапе могут столкнуться с трудностями.

В то же время санкции в отношении Северной Кореи в последние несколько лет стали гораздо более жесткими, особенно со стороны США, России и Китая. И я думаю, что то давление, которое оказывается на Пхеньян, увеличило напряжение. Северная Корея считает, что ее согласие на участие в саммите позволит говорить об облегчении санкционного режима. Таким образом, ожидается, что грядущая встреча глав государств очень остро поставит вопрос снятия некоторых санкций.

Есть и другие причины: Северная Корея хочет ослабить влияние США на Южную Корею. То, чего будут, в свою очередь, добиваться США - это отказа Северной Кореи от ракет, с помощью которых возможен удар по территории США. Но это может обеспокоить Китай, Южную Корею и Японию - их интересы могут быть в этом случае не учтены.

Би-би-си: Какая основная причина свернуть ядерную программу для Северной Кореи?

Р.В.: Это довольно длительный процесс, он займет как минимум 3 года. Необузданная риторика Трампа шокирует весь мир, но в особенном напряжении держит Китай. Северная Корея в этом случае демонстрирует готовность к ядерному разоружению, но я думаю, что они дадут задний ход и, в конце концов, договора не будет. Скорее всего, они сделают это спустя несколько лет после того как их ядерные полигоны будут восстановлены.

Но за это время Трамп снизит давление на Северную Корею, что даст ей возможность для маневра. Я не верю в то, что Пхеньян откажется от ядерной программы, но если это произойдет, то это никак не будет связано с западными ядерными программами или с верой в то, что США будут гарантом их безопасности. Вполне вероятно, они смогут получить достаточно весомую экономическую выгоду, которая будет стоить того, чтобы рассматривать этот договор. Но я не думаю, что они свернут свою программу. Если же это случится, то единственный фактор, который они будут учитывать при принятии этого решения - экономика.

Би-би-си: Если мы говорим о дипломатической составляющей встречи президентов Трампа и Ким Чен Ына - эти двое на протяжении довольно продолжительного времени публично унижали друг друга. Теперь риторика изменилась. Как эти двое сядут за стол переговоров?

Р.В.: Ну, у Трампа такой стиль, он чувствует себя довольно комфортно, оскорбляя лидеров иностранных государств, равно как и восхваляя их. Он нападал и на северокорейского лидера, и на китайского президента, и на других руководителей государств. В то же время он говорил о них и приятные вещи. Единственный лидер, в отношении которого Трамп не менял риторики - это Владимир Путин, в его адрес он говорит только очень приятные вещи, и руководство Ирана, которое президент США не перестает ругать. В отношении всех остальных все зависит от сиюминутного настроения.

Би-би-си: Какие выгоды нынешняя администрация США может получить от переговоров с Северной Корееей, учитывая, что экспертное сообщество достаточно скептично настроено по отношению к ядерному разоружению со стороны Северной Кореи? Войти в историю как первая на протяжении нескольких последних десятилетий администрация, которая пошла на подобные переговоры, было бы слишком поверхностным и легкомысленным подходом.

Р.В.: В первую очередь, от этих переговоров выигрывает Северная Корея. Они заявляют: к нам на поклон идет все международное сообщество - и Китай, и Россия, и США, и Южная Корея - из-за того, что у нас есть ядерное оружие, а если есть лидер в мире, то это Пхеньян.

Если говорить о США - здесь нет такой однозначной уверенности. Дональд Трамп всегда настаивал на процессе ядерного разоружения и делал это задолго до того, как появилось согласие на встречу со стороны Северной Кореи. Таким образом, теперь США будут всеми силами настаивать на своем первичном требовании. У президента Трампа не отнять его очень уверенной манеры переговорщика, он искренне полагает, что как только он окажется наедине с Ким Чен Ыном, как сразу же добьется замечательных результатов и подпишет блестящее соглашение.

Би-би-си: Что известно о том, кто будет принимать участие в переговорах с американской стороны? Очевидными выглядят Трамп, Помпео и переводчик.

Р.В.: На сегодняшний день очевидными также представляются руководители военных ведомств с обеих сторон, скорее всего, никого из экономического сектора. Мы не знаем, где состоится эта встреча, когда, в каком составе, в какой стране. Но однозначно, там точно будет переводчик - это хорошая догадка, я бы не доверил перевод слов Трампа Ким Чен Ыну представителями северокорейской пропаганды.

Би-би-си: А как насчет человеческого фактора - туризма, отношения к северокорейцам и к американцам в обеих странах? Мы помним дело американского студента Отто Уормбира, укравшего в Северной Корее флаг, осужденного на 15 лет каторжных работ и переданного властям США в критическом состоянии.

Р.В.: Да, в этой связи вряд ли стоит ожидать потепления отношений, учитывая, что родители Отто подали иск против Северной Кореи, обвинив представителей этого государства в применении пыток по отношению к их сыну, чтобы напомнить обществу об этой трагедии.

К слову, в северокорейских тюрьмах есть множество других американцев, а также южнокорейцев и японцев, для самих жителей Северной Кореи ситуация с правами человека просто ужасающая. Но все ведет к тому, что и для США права человека в Северной Корее не выглядят настолько приоритетными, чтобы сразу выносить этот вопрос на первые переговоры. Я думаю, что основной фокус переговоров будет на политических, ядерных и военных вопросах, возможно, будут предложены какие-то экономические темы, но все это вряд ли коснется возобновления дипломатических отношений между странами.

Би-би-си: Как по-вашему, Ким Чен Ын - жесткий переговорщик? С чем он придет на переговоры, в чем согласится на уступки?

Р.В.: Скорее всего, он пообещает свернуть программу ядерного вооружения, пообещает остановить испытания ядерных ракет, захочет перезапустить общие экономические проекты. Скорее всего, он дистанцируется от Китая, России и Японии, если у него все сложится с Южной Кореей и США. Но основной фокус будет на ядерном разоружении - он будет об этом много говорить и много обещать, но не собирается ничего делать в этой связи. Скорее всего, скажет, что все сделает, скажет, что это длительный процесс. Он известен тем, что любит задавать вопросы: что вы имеете в виду? Я не совсем пониманию значения этого, как выглядит расписание?

Би-би-си: Что, со своей стороны, может предложить на переговорах Дональд Трамп?