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Мужчина продавал наркотики рядом с полицейским участком ради безопасности

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Экстази. Иллюстративное фото.

ФОТО: Z Jan

На Тайване в городе Синьбэй арестован мужчина, продававший наркотики рядом с полицейским участком, передает Lenta.ru со ссылкой на Haiwainet.cn.

«Самое опасное место — самое безопасное», — объяснил мужчина по фамилии Сюй свои действия. Как пишет издание, в квартире Сюя в районе Саньчун сотрудники полиции обнаружили три пакетика амфетамина общим весом 78 граммов и 54 дозы экстази.

Во время допроса задержанный выдал другого наркодилера по фамилии Чжан, проживающего в том же районе. У него изъяли 209 граммов амфетамина.

Сообщается, что в отношении обоих мужчин будут заведены уголовные дела. Согласно действующему на Тайване закону, за продажу наркотиков может грозить смертная казнь.

25 апреля стало известно, что в китайском городе Шэньчжэнь была изъята крупнейшая за всю историю страны партия кокаина — 1,3 тонны. Полиция задержала 10 человек. Стоимость партии наркотиков оценивается более чем в миллиард юаней (около 160 миллионов долларов).

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