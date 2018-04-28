Юри Ратас выступил в защиту Мягги: он еще не стал министром, но уже подвергся нападкам

Вчера вечером СМИ стало известно, что премьер-министр предложил специалисту по связям с общественностью Янеку Мягги стать новым министром государственного управления. Неожиданное решение произвело фурор и теперь премьер-министр в соцсетях решил встать на защиту кандидата.

«Янек Мягги еще не успел вступить в должность министра государственного управления, как сразу подвергся нападкам в связи с его прежними высказываниями. Я с уважением отношусь к Янеку, поскольку он доказал, что является не только смелым на словах, но, в первую очередь, он человек действий. Кроме успешного предпринимательства в области PR , он всегда активен в рамках гражданского общества, здорового образа жизни, развития спорта и укрепления имиджа Эстонии на международной арене», - пишет Ратас.

«Янек является соучредителем столь важного для людей Фонда онкобольных "Подаренная жизнь", а также председателем Фонда поддержки Таллиннской детской больницы . Он также добился успехов на ниве международной спортивной жизни – в период 2007-2017г. он руководил Европейской Федерацией шашек , а с в 2017 года возглавил Международную Федерацию шашек. Уверен, что разносторонний опыт Янека, открытость в восприятии новых идей и образование, полученное на юридическом факультете Тартуского университета, будут полезны и на посту министра, и при работе в правительстве.