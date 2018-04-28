Видео: Euro NCAP проверил безопасность нового Nissan Leaf

Впервые тест проходил по новой, расширенной методике испытаний и включал проверку работы системы автономного экстренного торможения (AEB) с функцией определения велосипедистов, пишет motor.ru.

По итогам испытаний хэтчбек удостоился высшего балла — пять звезд из пяти возможных. Защиту водителя и взрослого пассажира оценили в 35,4 балла или 93 процента от максимума, отметив плохую защиту поясной части во время удара о несминаемый барьер во всю ширину автомобиля.

Защиту детей и пешеходов оценили в 42,3 (86 процентов) и 34,2 балла (71 процент) соответственно. Работу электронных помощников, в том числе системы автономного экстренного торможения — в 9,3 балла или 71 процент.