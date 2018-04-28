Медведев пригласил Обаму посмотреть на разорванную в клочья российскую экономику

"Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране", - заявил он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" 28 апреля.

По словам премьера, деятельность правительства за последние шесть лет проходила в беспрецедентных условиях. Условия эти сформировались, с одной стороны, на волне кризиса 2008 года, а с другой стороны, тех неблагоприятных изменений в мировой экономике, на рынке углеводородов и на фоне санкций, которые возникли уже в 2014 году. "Все это сформировало такой набор шоков, как это принято говорить среди экономистов, который, наверное, наша страна не испытывала ни в один период новейшей истории", - отметил Медведев.

В условиях санкций, отсутствия внешнего финансирования и очень низких цен на углеводороды было важно не скатиться на какие-то другие уровни исполнения социальных обязательств, социальных гарантий государства, подчеркнул премьер.

При этом он заметил, что трудности мобилизуют все лучшие качества, присущие и стране, и ее народу. "Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живет, социальная сфера развивается", - подытожил Медведев.

В качестве эпохи для сравнения достижения российской экономики Медведев привел 1990-е годы и отметил, что по сравнению с тогдашней инфляцией в тысячи процентов сейчас инфляция составляет всего 2,5% и это самый низкий показатель за всю историю новой России.

Также Медведев рассказал, что импортозамещение в сфере сельхозтехники и железнодорожного машиностроения и теперь составляет 90-95%. "Что получилось за эти шесть лет: сельхозмашиностроение - это комбайны, тракторы, различного рода сельхозоборудование, которое мы брали за валюту, - сейчас у нас эта отрасль растет темпом 300% за этот период… Наше железнодорожное машиностроение за этот период выросло на 200%. Если говорить об этом показателе, мы практически, я думаю, на 90-95% закрываем свой рынок. Это и есть то самое импортозамещение", - цитирует Медведева РИА "Новости".

Он отметил, что речь идет об инновационном производстве и вполне конкурентоспособной продукции. Медведев признался, что даже удивился, когда узнал, что отдельные виды сельхозтехники поставляются в страны ЕС, - ведь раньше их закупали как раз в основном там.

Особенно хорошо развивается фармацевтика

В числе других отраслей, которые за последние шесть лет показали хороший результат, Медведев назвал фармацевтическую промышленность: там рост составил около 80%. Отметим, с высоким качеством российских лекарств россияне скорее не согласны и с большим возмущением и протестом восприняли недавнее внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего импорт лекарств из Соединенных Штатов и поддерживающих их стран.