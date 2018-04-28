СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына встретиться с Трампом в российском Владивостоке

Как утверждает южнокорейский телеканал YTN , столица Приморья является третьим наиболее возможным кандидатом, еще двумя остаются Сингапур и Улан-Батор .

Сингапур является вариантом, наиболее предпочтительным для США, однако КНДР выступает против из-за его удаленности и необходимости пользоваться самолетом, сообщил источник телеканала. Вместо этого, по его словам, Пхеньян продвигает вариант, который позволит Ким Чен Ыну добраться до места переговоров, используя железную дорогу, пишет Newsru.com.

Собеседник YTN отмечает, что КНДР склоняется к проведению встречи именно во Владивостоке. Однако недавно там были размещены расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", нацеленные, по мнению Вашингтона, на противодействие силам США. В связи с этим не исключено, что встречу могут перенести в Хабаровск, сообщает телеканал.

В марте президент США к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а Вашингтон и вовсе недавно анонсировал новые "самые масштабные" санкции против КНДР.

Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения "величайшей сделки" для мира. До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером. Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля.

В начале апреля телеканал CNN сообщал, что как только стороны утвердят место проведения переговоров Трампа и Ким Чен Ына, следующей темой для обсуждения станет выбор конкретной даты. Собеседники СМИ говорили, что речь идет о конце мая или июне этого года.

Трамп также сообщал, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится "очень скоро" у. "Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события", - пояснял он.