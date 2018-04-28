На пост лидера Свободной партии претендуют пять человек: Тальвик от борьбы отказался
28 апреля 2018 г., 16:26
Через две недели, 12 мая, состоится съезд Свободной партии. На пост председателя партии претендуют Андрес Херкель, Тармо Калдма, Виктория Лукатс, Юри Саар и Олев Вахер, пишет rus.err.ee.
Кандидатами в правление Свободной партии являются Юри Адамс, Антс Эрм, Моника Хауканымм, Тармо Калдма, Тармо Каск, Вахур Коллом, Неэме Кунингас, Сийри Кяпа, Хели Кюннапас, Андрес Линтс, Эло Лутсепп, Энн Мери, Каул Нурм, Яанус Оянгу, Айн Остра, Урмас Отт, Лий Рамъялг, Инна Розе, Яак Вакерманн, Олев Вахер, Велло Вяйнсалу и Тийа Вялк.
Нынешний лидер Свободной партии Артур Тальвик, которые ранее также сообщал о своем намерении бороться за пост председателя, заявил в пятницу в передаче ETV Ringvaade, что он не будет претендовать на пост лидера партии.