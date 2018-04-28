Число заболевших корью на Украине достигло 12 000 человек, умерли шесть детей

На Украине с конца 2017 года продолжается вспышка кори, в стране уже около 12 тысяч заболевших. Болезнь унесла жизни шестерых детей и двоих взрослых. Все умершие не были привиты, хотя, по данным украинского Минздрава, дефицита вакцины нет, передает Newsru.
Ситуация с корью на Украине стала критичной с начала 2018 года, сообщает "Новое время". За четыре месяца число заболевших возросло в 2,5 раза по сравнению с цифрами за прошлый год.
По словам врача-ординатора детской инфекционной больницы Натальи Карпюк, в медучреждение поступают, как правило, непривитые. "Я думаю, что идет пропаганда против вакцинации. Это неправильно: мамы в интернете читают, что прививки - это очень плохо, вред наносится. Хотя это совсем неправда", - рассказала доктор.
"800 тысяч доз бельгийской вакцины против кори уже есть на Украине, она проходит таможню. Но во всех регионах Украины достаточно вакцин даже без этих 800 тысяч доз", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
О смерти восьмерых человек от кори на Украине сообщалось в середине января, но на тот момент в стране было зафиксировано только 1285 случаев заболевания корью.
Корь - исключительно заразная вирусная инфекция. Вероятность передачи от больных здоровым людям приближается к ста процентам. Сейчас больше всего больных корью на Украине в Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. По сравнению с прошлым годом гораздо чаще стали болеть взрослые. Лекарств от кори нет. Симптоматическое лечение включает отхаркивающие, муколитики, противовоспалительные аэрозоли для облегчения воспалительных процессов дыхательных путей.