Олег Дерипаска. ФОТО: Sergei Savostyanov/TASS

Попавший под санкции российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров компании, говорится в сообщении En+ на Лондонской бирже. Это последовало после того, как минфин США заявил, что может снять с "Русала" санкции, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале".

Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, следует из сообщения на сайте биржи. Таким образом, снизится и его доля и в "Русале".

Дерипаска также решил покинуть совет директоров компании и согласился на назначение ряда новых независимых директоров с тем, чтобы они составляли большинство в совете.

Кроме того, компания сообщила, что обратилась в управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США с просьбой продлить срок для прекращения финансовых операций с 7 мая до 31 октября или другой даты, которую американский регулятор сочтет приемлемой.

Представитель минфина США уже заявил, что изменения структуры собственности "Русала" еще не гарантируют снятие санкций с металлургической компании, передает агентство Рейтер.

"Сокращение доли собственности человека, оказавшегося под санкциями, само по себе необязательно является основанием для исключения [из санкционного списка]", - сказал собеседник агентства.

Условия OFAC

В минфине США 23 апреля выдвинули условия, на которых с "Русала" могут снять санкции. Главные условия - Дерипаска должен отказаться от контроля над "Русалом", а компания должна обратиться в OFAC, подразделение минфина, отвечающее за санкционную политику, с просьбой об исключении из санкционных списков.

Американские власти получили ходатайство "Русала" об исключении из санкционного списка и собираются рассмотреть его в период до конца октября, отмечали тогда в минфине.

Минфин также сообщил, что принял решение продлить период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты с попавшим под санкции "Русалом" до 23 октября (ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня).

Ранее Рейтер со ссылкой на источник в министерстве финансов Франции написало, что американские чиновники прислушались к призыву ряда европейских государств ослабить санкции против "Русала". При этом агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщало, что Дерипаска собирается сохранить контроль над "Русалом", даже если компании придется бороться за выживание в условиях введенных США санкций.

По данным агентства, Дерипаска надеялся на лоббирование смягчения санкций со стороны европейских властей. О планах Дерипаски сохранить свои активы сообщало также агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском минфине.

Реакция рынка

На решение Дерипаски сразу же отреагировали инвесторы.

На Московской бирже по итогам дня бумаги En+ выросли в цене на 0,67%. Рост начался в районе 18:30-18:40, после появления первых сообщений о решении Дерипаски. "Русал" на этой же площадке подорожал на 3,18%. Также выросли и объемы торгов этими бумагами.

Индекс Мосбиржи к концу дня вырос на 0,68%, а индекс РТС - на 1,77%. Рост обоих индексов также заметно ускорился в конце дня.

Около 19:00 мск на вечерней сессии торгов на Московской бирже доллар опустился до 61,9 рубля, хотя весь день торговался выше 62 рублей. Однако к 19:25 доллар все же подрос и торгуется на уровне 62,14 рубля.

В субботу с утра акции EN+ на торгах на Московской бирже подорожали почти на 18%. Бумаги начали расти сразу после открытия торгов. Акции "Русала" с утра выросли всего на 1,6%, но с учетом роста в пятницу вечером акции компании подорожали в целом почти на 5%.

"Русал" в числе главных пострадавших

6 апреля американский минфин внес в санкционные списки семь российских бизнесменов, 17 высокопоставленных чиновников и 14 компаний, объяснив это "враждебными действиями России по всему миру". Сильнее всего от новых санкций пострадал Олег Дерипаска: помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Компания предупреждала инвесторов, что может допустить технический дефолт.

17 апреля Лондонская биржа металлов (LME) ограничила торговлю алюминием "Русала". Площадка приостановила выпуск варрантов - складских свидетельств о приеме товара - на алюминий российской компании. Ограничения будут действовать, пока биржа не выработает "приемлемый долгосрочный подход" работы с "Русалом" в сложившихся условиях.

11 апреля об ограничениях на торговлю российским алюминием также сообщила Нью-Йоркская товарная биржа (Comex).