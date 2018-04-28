Фото с места ДТП: попавший под машину велосипедист доставлен в больницу

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, 26-летний велосипедист был доставлен на машине скорой помощи в Пярнускую больницу.

Корпан сказала, что 38-летний водитель столкнувшегося с велосипедистом автомобиля Audi Q7 был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории.

По предварительным данным, столкновение произошло на перекрестке, где двигавшийся по пешеходной дороге велосипедист стал пересекать проезжую часть. «Пострадавший велосипедист доставлен в больницу, обстоятельства ДТП выяснятся в ходе производства», - сказала Корпан.