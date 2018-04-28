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  • Фото с места ДТП: попавший под машину велосипедист доставлен в больницу

Фото с места ДТП: попавший под машину велосипедист доставлен в больницу

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Сегодня в 15.20 в Пярну на Рижском шоссе столкнулись легковой автомобиль и велосипедист, передает Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, 26-летний велосипедист был доставлен на машине скорой помощи в Пярнускую больницу.

Корпан сказала, что 38-летний водитель столкнувшегося с велосипедистом автомобиля Audi Q7 был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории.

По предварительным данным, столкновение произошло на перекрестке, где двигавшийся по пешеходной дороге велосипедист стал пересекать проезжую часть. «Пострадавший велосипедист доставлен в больницу, обстоятельства ДТП выяснятся в ходе производства», - сказала Корпан.

По словам водителя, все произошло очень быстро. «Он ехал так быстро, его не было видно...», - вздыхает водитель на месте ДТП.

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