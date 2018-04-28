Умерла 15-летняя российская спортсменка

«С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось», — рассказал отец Гумен.