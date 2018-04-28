По оценкам исследователей, массовое ритуальное убийство произошло 550 лет назад. Место расправы находится в 300 метрах от Тихого океана, среди жилых кварталов за пределами города Трухильо в регионе Ла-Либертад (северо-запад Перу). В ходе раскопок были найдены кости детей в возрасте 5-14 лет, а возраст жертвенных животных — менее 18 месяцев.

Детские черепа были окрашены красным пигментом, который часто использовался в обрядах жертвоприношений, и размещены таким образом, что их лицевая часть была направлена на восток, в сторону Анд.