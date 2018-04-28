Свободная партия выступила против строительства целлюлозного завода

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, отметив, что инвестиции в экономику Эстонии, в ее развитие необходимы, поскольку и для местных жителей, и для местных самоуправлений важно создание новых рабочих мест, с помощью которых можно повысить уровень благосостояния и благополучия людей в регионах.

В то же время, инвестировать нужно с таким расчетом, чтобы строящиеся предприятия не нарушали бы жилую среду местного населения и не сказывались бы негативно на природе. Эти условия должны быть соблюдены при строительстве любого производственного объекта, они должны быть первым условием и основным требованием.

По оценке Свободной партии, для сбалансированного развития лесного фонда Эстонии необходимо заключить общественное соглашение. А строительство под Тарту целлюлозного завода по проекту Est-For Свободная партия не поддерживает по целому ряду причин.

До тех пор, пока нет общественного соглашения по вопросу об объемах вырубки лесов, предприятие с таким большим потреблением древесины, да еще и под государственные гарантии — в Эстонии нельзя строить.

Инициирование государственной особой планировки для отдельно взятого частного предприятия противоречит принципам свободного рынка и свободного предпринимательства, а также снижает конкурентоспособность малых предприятий, работающих в лесной отрасли.

Ни правительство, ни представители Est-For до сих пор не привлекли к процессу переговоров о новом предприятии местное население. В итоге горсобрание Тарту потребовало остановить государственную особую планировку, а правительство с этим требованием не согласилось.

Перечислив все эти моменты, Свободная партия осудила применяемый правительством метод дорожного катка для инициирования особой планировки, не считаясь с мнением местного населения.

Свободная партия призвала заключить общественное соглашение о сбалансированном хозяйствовании лесного фонда, достигнуть с местными жителями договоренности о том, что им будет обеспечена благоприятная природная и гуманитарная среда.