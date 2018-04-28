суббота, 28 апреля 2018 г.
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Тынисте: необходимо срочно разработать налогообложение цифровой экономики

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Министр финансов Тоомас Тынисте.

ФОТО: Konstantin Sednev/Eesti meedia / Scanpix Baltics

Министры финансов ЕС обсудили в столице Болгарии - Софии цифровую экономику. По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, срочно требуется решить вопрос о налогообложении цифровой экономики, хотя это и сложная область, передает Rus.Err.

Министры финансов ЕС обсудили в субботу, 28 апреля, будущее налогообложения предпринимательства, в том числе предложения Европейской комиссии по налогообложению цифровой экономики. Согласно этим предложениям, вводится временный налог на компании с оборотом более 750 миллионов, чьи продажи определенных цифровых услуг в ЕС превышают 50 миллионов евро. Под налогообложения попадают продажи интернет-рекламы, данных пользователей, а также услуги торговых площадок.

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