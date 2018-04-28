Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра страны

"Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном. По результатам встречи час назад было принято такое решение. Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение", - приводит слова пресс-секретаря партии Эдуарда Шармазанова Aysor.

По его словам, РПА обсудит всех кандидатов, которые будут выдвинуты до 1 мая. "Политическая ситуация изменилась. Партия руководствуется исключительно интересами государства. Это осознанное решение", - резюмировал Шармазанов.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, тем временем, уже прокомментировал решение правящей партии. "Это - неплохо, но и нехорошо. Чтобы было хорошо, фракция Республиканской партии вместе с другими фракциями парламента Армении должна поддержать на посту премьер-министра кандидатуру народа", - объяснил он.

Пашинян также в очередной раз заявил о своей готовности пообщаться со всеми депутатами РПА. "Готов встретиться, чтобы заверить их, что мы закрываем страницу внутриполитической ненависти, мы заявляем это со всей серьезностью. И если РПА и другие фракции сделают свой шаг, они тем самым станут соавторами этого исторического достижения", - отметил он.

"Надеюсь, что другие политические силы, другие политические деятели также не попытаются украсть победу народа, поскольку это приведет к вытеснению этих политических сил и деятелей с политического поля Армении", - добавил лидер армянской оппозиции во время своего выступления на митинге в Ванадзоре.

Накануне, 27 апреля, Пашинян объявил о намерении оппозиции бойкотировать парламентские выборы в стране, если премьером не станет "кандидат от народа". Ранее он неоднократно говорил о готовности занять премьерский пост и даже был выдвинут на него своими соратниками.

Пашинян также предупреждал, что оппозиция может бойкотировать и выборы премьера, если правящая Республиканская партия Армении выдвинет своего кандидата.

Во время пресс-конференции Пашинян также заявил, что намеченные на 1 мая выборы премьер-министра республики оппозиция признает легитимными, только если на них будет отражена воля народа.

В ответ на вопрос, что он понимает под волей народа и не имеет ли он в виду свою кандидатуру, Пашинян ответил, что говорит о "решении, которое позволит разрешить существующий кризис". "Если Республиканская партия или парламент выберут Карена Карапетяна, это будет означать, что наш политический кризис углубился", - пояснил Пашинян.

23 апреля оппозиция добилась ухода с поста премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Выборы нового главы кабинета министров назначены на 1 мая. Они проводятся открытым голосованием в парламенте.

Премьером Армении в соответствии с конституцией может стать кандидат, получивший не менее 53 из 105 (простое большинство) голосов депутатов однопалатного парламента.