суббота, 28 апреля 2018 г.
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Игорь Таро вышел из IRL

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Игорь Таро.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Председатель волостного собрания Пыльва Игорь Таро подтвердил в субботу Lõuna-Eesti Postimees, что он вышел из партии Союз Отечества и Res Publica (IRL).

"Да, сообщил на последней встречи руководству Пылваского отделения IRL о том, что я выхожу из партии. Дело не в том, что я пересмотрел своего мировоззрение и принципы. Так получилось, что я около года был в стороне от деятельности партийных структур, так сказать, решил отдохнуть", - сказал Таро.

Таро вышел из партии без ссор. Он отметил, что разделяет взгляды однопартийцев и пожелал им удачи. Вступать в другую партию он пока не собирается.

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