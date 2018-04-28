Игорь Таро вышел из IRL
28 апреля 2018 г., 20:51
Председатель волостного собрания Пыльва Игорь Таро подтвердил в субботу Lõuna-Eesti Postimees, что он вышел из партии Союз Отечества и Res Publica (IRL).
"Да, сообщил на последней встречи руководству Пылваского отделения IRL о том, что я выхожу из партии. Дело не в том, что я пересмотрел своего мировоззрение и принципы. Так получилось, что я около года был в стороне от деятельности партийных структур, так сказать, решил отдохнуть", - сказал Таро.
Таро вышел из партии без ссор. Он отметил, что разделяет взгляды однопартийцев и пожелал им удачи. Вступать в другую партию он пока не собирается.