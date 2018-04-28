суббота, 28 апреля 2018 г.
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Пассажирам паромов откроется уникальное зрелище

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Паром. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Единственная в мире плавучая атомная станция отправилась в путь с территории судостроительного завода в Санкт-Петербурге, передает Yle.

В ближайшие дни ее могут увидеть пассажиры паромов, курсирующих между Хельсинки, Таллинном и Стокгольмом. Маршрут энергоблока пройдет через прибрежные воды Эстонии, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии.

Судно под названием "Академик Ломоносов" сначала отбуксируют в Мурманск для зарядки ядерным топливом, а далее плавучий энергоблок будет доставлен в город Певек на Чукотке, где он будет использоваться в качестве местной атомной станции.

Как заверили в финском Центре ядерной и радиационной безопасности STUK, плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) не представляет угрозы для окружающей среды. В интервью Yle гендиректор ведомства Петтери Тииппана напомнил, что из Санкт-Петербурга судно отправилось без ядерного топлива.

Буксировка из Санкт-Петербурга в Мурманск займет около месяца.

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