Пассажирам паромов откроется уникальное зрелище

Единственная в мире плавучая атомная станция отправилась в путь с территории судостроительного завода в Санкт-Петербурге, передает Yle.
В ближайшие дни ее могут увидеть пассажиры паромов, курсирующих между Хельсинки, Таллинном и Стокгольмом. Маршрут энергоблока пройдет через прибрежные воды Эстонии, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии.
Судно под названием "Академик Ломоносов" сначала отбуксируют в Мурманск для зарядки ядерным топливом, а далее плавучий энергоблок будет доставлен в город Певек на Чукотке, где он будет использоваться в качестве местной атомной станции.
Как заверили в финском Центре ядерной и радиационной безопасности STUK, плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) не представляет угрозы для окружающей среды. В интервью Yle гендиректор ведомства Петтери Тииппана напомнил, что из Санкт-Петербурга судно отправилось без ядерного топлива.
Буксировка из Санкт-Петербурга в Мурманск займет около месяца.