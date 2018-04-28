В Финляндии водитель открыл огонь по полицейским и был убит

Как сообщили в полиции, стражи правопорядка остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель попытался скрыться. Через несколько километров нарушителя прижали к дорожному ограждению, и тогда он открыл огонь по преследователям. Двое полицейских сделали ответные выстрелы, в результате которых водитель скончался. Один представитель закона получил ранение, но не опасное для жизни, заявили в ведомстве.