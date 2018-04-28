суббота, 28 апреля 2018 г.
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В Финляндии водитель открыл огонь по полицейским и был убит

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Финская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tomi Hanninen/SIPA/Scanpix

В финском городе Лемпяяля, который находится в 160 км к северу от Хельсинки, 28 апреля в ходе перестрелки с полицией был убит человек, передает fontanka.fi.

Как сообщили в полиции, стражи правопорядка остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель попытался скрыться. Через несколько километров нарушителя прижали к дорожному ограждению, и тогда он открыл огонь по преследователям. Двое полицейских сделали ответные выстрелы, в результате которых водитель скончался. Один представитель закона получил ранение, но не опасное для жизни, заявили в ведомстве.

Дело передано в Центральное бюро расследований. В отношении правомерности действий полицейских проводится проверка.

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