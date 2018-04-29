Россия запретила въезд литовским политикам

"В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов", - говорится в сообщении МИД РФ.