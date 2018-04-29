воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Россия запретила въезд литовским политикам

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ФОТО: Scanpix

Москва в ответ на принятый Литвой аналог "списка Магнитского" расширила свой черный список за счет "наиболее враждебно настроенных" к РФ литовских политиков, заявили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади предупредили, что "российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии".

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