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Батарейная тюрьма выставлена на продажу

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ФОТО: Eero Vabamägi

Правительство Эстонии приняло решение выставить на аукцион морскую крепость Батарейную, относящуюся к европейским памятникам архитектуры.

Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию и проложить променад у моря.

Как отметил министр государственного управления Яак Ааб, пошаговая реновация всего комплекса обойдется новому владельцу в 70-80 млн евро.

Министерство финансов разработало условия продажи недвижимости с условием обеспечения интересов общественности в защите комплекса.

Строительство военно-морской крепости началось в 1828 году для защиты балтийских границ по приказу Николая I и завершилось в 1840 году. Известняковый фасад здания прекрасно сохранился до наших дней. Артиллерийские орудия крепости не выстрелили ни разу: с развитием технологий крепость утратила свою ценность как военное сооружение.

С 1867 года здесь находились казармы для солдат, а в 1919 году расположенные на четырех гектарах военные береговые укрепления стали тюрьмой. Окруженная сторожевыми башнями крепость после закрытия тюрьмы в 2003 году стала туристическим объектом и местом проведения выставок.

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