Видео: завтра Windows ждет масштабное обновление

В Windows 10 April 2018 Update появится функция Focus Assist, которая должна помочь сконцентрироваться на работе. Она отключает Windows-оповещения от социальных сетей, почтовых клиентов и других сервисов с уведомлениями на нужное время. В Microsoft заверили, что также будут блокироваться браузерные уведомления.

Также в системе появится сервис Timeline — он работает как «История вкладок» в браузерах, но сохраняет информацию о сайтах и файлах, с которыми работал пользователь. В этом же таймлайне могут появиться данные о вкладках из браузера Edge и файлах из сервиса Office 365, с которыми пользователь работает на Android- и iOS-устройствах.