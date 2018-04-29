Видео: завтра Windows ждет масштабное обновление

Очередное крупное обновление для Windows 10, которое будет называться April 2018 Update, выйдет завтра, 30 апреля, рассказали vc.ru представители Microsoft. По их словам, обновление смогут загрузить пользователи почти 700 млн устройств по всему миру.
В Windows 10 April 2018 Update появится функция Focus Assist, которая должна помочь сконцентрироваться на работе. Она отключает Windows-оповещения от социальных сетей, почтовых клиентов и других сервисов с уведомлениями на нужное время. В Microsoft заверили, что также будут блокироваться браузерные уведомления.
Также в системе появится сервис Timeline — он работает как «История вкладок» в браузерах, но сохраняет информацию о сайтах и файлах, с которыми работал пользователь. В этом же таймлайне могут появиться данные о вкладках из браузера Edge и файлах из сервиса Office 365, с которыми пользователь работает на Android- и iOS-устройствах.
В браузере Microsoft Edge для Windows можно будет отключать звук на отдельных вкладках и сохранять данные для заполнения платежных форм. Также появится функция «Диктовка» и возможность управлять устройствами для «умного дома» через помощника Cortana, но эти сервисы пока не доступны на русском языке.