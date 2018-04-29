Найдено средство против особо опасного рака крови

UFD1 в клетках человека участвует в убиквитин-зависимом сигнальном пути деградации белков. Убиквитином называют небольшой белок, который присоединяется к некоторым другим белкам, изменяя их активность или определяя их локализацию в клетке. В данном случае он играет роль метки, которую распознает UFD1, находящийся в составе сложного белкового комплекса NPLOC4-UFD1-VCP. В результате комплекс связывается с дефектным белком и отправляется вместе с ним в цитоплазму, где они оба разрушаются протеасомой.

Оказалось, что при агрессивной форме лейкоза уровень UFD1 в патологических тканях увеличивается. Однако если снизить активность генов, отвечающих за синтез UFD1, в злокачественных клетках на 50 процентов, то уменьшится не только общий уровень белка, но и остановится рост самой опухоли. При этом не возникает опасных для нормального функционирования здоровых тканей побочных эффектов.