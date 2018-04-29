Заседание щедро финансируемого горсобрания длилось всего десять минут

Сперва с целью упорядочения правовых актов депутаты изменили инструкцию по зарплате горучреждений. Затем горуправлению дали разрешение выставить на продажу по стартовой цене 480000 евро участок недвижимости по Ахтмескому шоссе, 16, где находится дом престарелых. Тот же участок недвижимости выставляли на продажу еще год назад, и тогда стартовая цена составила 600000 евро. Предложившее на аукционе самую лучшую цену — 710000 евро — «Viru Hoolekande AS» позднее отказалось от покупки, поскольку приобретение дома престарелых на прояснившихся позже условиях предприятие сочло экономически нецелесообразным.

Напоследок депутаты перенесли в бюджете канцелярии горсобрания 500 евро из статьи расходов на персонал в статью выплат. Это позволит увеличить стоимость подарочной карточки, которой награждают победителей конкурсов «Мама года» и «Папа года», со 150 евро до 250 евро. А многодетная семья года получит в награду подарочную карточку на сумму не 200 евро, как прежде, а 500 евро.

Председатель горсобрания Рийна Иванова пояснила, что в затратах на персонал удалось добиться экономии, поскольку завканцелярией горсобрания находится в отпуске по уходу за ребенком.

Во время обсуждения пунктов повестки дня депутаты не задали ни одного вопроса.

На мартовском заседании в программе значилось пять вопросов, и заседание продлилось 45 минут.

Проводящее заседания раз в месяц горсобрание обходится налогоплательщикам Кохтла-Ярве почти в четверть миллиона евро, львиную долю затрат составляют расходы на зарплату вместе с налогами. К примеру, сразу после муниципальных выборов осенью 2017 года депутаты увеличили зарплату председателя горсобрания Рийны Ивановой до 4000 евро в месяц.