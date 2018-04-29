Фестиваль Baltic Sun в Нарве откроет оркестр Кристьяна Ярви

По словам директора фестиваля Олега Писаренко, название фестиваля – «Балтийское солнце» - отражает его содержание. «Цель фестиваля – организовать посреди короткого эстонского лета несколько полных солнечной музыки и впечатлений радостных дней, собрав вместе людей со всего света. На открытой сцене во дворе нарвского замка Германа, которому уже более 700 лет, выступят известные и влиятельные артисты из всех стран балтийского региона, а также гости издалека. Стилистически будет представлено множество направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза» - сказал Писаренко.

Фестиваль Baltic Sun откроет Кристьян Ярви с оркестром, состоящем из музыкантов Baltic Sea Philharmonic, Baltic Academies Orchestra и Нарвского городского оркестра, а также публику порадуют уже заявленные на сегодня артисты Александр Рыбак из Норвегии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбль The Crossroadz из России, Вайко Эплик & Eliit, Radar & Койт Тооме и Curly Strings из Эстонии и многие другие. Перечень выступающих постоянно пополняется и любителей музыки ждет множество приятных сюрпризов.

Руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа сказал, что Baltic Sun является одним из наиболее интересных музыкальных моментов юбилейного лета. «Программа ЭР100 способствует организации торжеств по всей стране. Впервые проходящий международный музыкальный фестиваль создает идеальную возможность для того, чтобы при помощи музыки известных артистов и яркой городской программы вновь открыть для себя Нарву», - отметил Рохумаа.

Красочная городская программа познакомит с нарвскими достопримечательностями и, помимо прочего, предложит уникальную возможность проплыть на «джаз-яхте» по реке Нарва до прибрежного Нарва-Йыэсуу. В период проведения фестиваля на улицах Нарвы, на променаде и в парках пройдет множество интересных выставок и танцевальных выступлений, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.

Первый фестиваль Baltic Sun – подарок к столетнему юбилею Эстонии и состоится в рамках программы торжеств ЭР100. Билеты в продаже с 18 апреля в Piletilevi.

«Baltic Sun, то есть «Балтийское солнце» – настоящий фестиваль музыки и радости. Здесь ждут всех, кто любит хорошую музыку, северное лето и отличную атмосферу», - добавил Писаренко.