воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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В работе Telegram произошел масштабный сбой

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Telegram. Иллюстративное фото.

ФОТО: EDUARD KORNIYENKO/REUTERS

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram утром в воскресенье был вызван отключением света в районе Амстердама, сообщила администрация месседжера в Twitter. Как передает Reuters, из-за блэкаута был временно закрыт аэропорт Амстердама Schiphol - один из самых загруженных в Европе.

В сообщении администрации Telegram не уточняется, когда планируется устранить неполадки, передает Newsru.

Проблемы возникли около 2 часов ночи. Большинство сообщений поступали из Европы: Москвы, Владивостока, Киева, Лондона, Рима, Милана, Гамбурга, Берлина, Вены и Тель-Авива. Неполадки также наблюдаются в Азии и Америке. Некоторые пользователи не могут авторизоваться, у других при авторизации возникают сложности с отправкой сообщений, а если сообщения все же доставляются, то к ним не загружаются приложенные фото и видео.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров объяснял сложности перегревом серверов. Он не разъяснял, с чем это связано.

Повышенное внимание к работе Telegram было приковано с 16 апреля на фоне попыток Роскомнадзора заблокировать использование сервиса в России.

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