В работе Telegram произошел масштабный сбой

Проблемы возникли около 2 часов ночи. Большинство сообщений поступали из Европы: Москвы, Владивостока, Киева, Лондона, Рима, Милана, Гамбурга, Берлина, Вены и Тель-Авива. Неполадки также наблюдаются в Азии и Америке. Некоторые пользователи не могут авторизоваться, у других при авторизации возникают сложности с отправкой сообщений, а если сообщения все же доставляются, то к ним не загружаются приложенные фото и видео.