На следующей неделе Таллинн заполонят тысячи туристов

В среду, пятницу и субботу — в каждый из этих дней — в Таллинн будет прибывать по одному судну, которые доставят в город 3200, 3600 и 1200 туристов соответственно.

В воскресенье в Таллинн прибудут два круизных судна, которые доставят в город в общей сложности почти 3000 туристов.

В общей сложности Таллинн круизные суда посетят 341 раз, в течение этого сезона в столицу Эстонии судами прибудет в общей сложности более 565 000 круизных туристов.

Самым длинным из прибывающих в Таллинн судов станет лайнер MSC Preziosa — его длина составляет 333,3 метра, судно берет на борт более 4000 пассажиров и оно посетит Эстонию впервые. Самыми богатыми на количество пассажиров в этом сезоне днями станут 2 июля и 12 июля, когда в Таллинне ошвартуются сразу шесть круизных судов, которые доставят в столицу в общей сложности 11 000 туристов.

В течение всего сезона Таллинн впервые посетят 10 круизных судов. Различных судов, которые остановятся в таллиннском порту, будет в общей сложности 74, из них девять лайнеров длиной более 300 метров и пять — длиной до 100 метров.