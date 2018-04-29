воскресенье, 29 апреля 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

На следующей неделе Таллинн заполонят тысячи туристов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Туристы с круизных лайнеров, прибывающие в Таллинн всего на один день, с интересом осматривают Старый город, не торопясь раскошелиться на кафе и сувениры.

ФОТО: Лийс Трейманн

Сезон посещений Таллинна круизными судами набирает обороты и уже на следующей неделе в столичный порт прибудут уже пять лайнеров с иностранными туристами.

В среду, пятницу и субботу — в каждый из этих дней — в Таллинн будет прибывать по одному судну, которые доставят в город 3200, 3600 и 1200 туристов соответственно.

В воскресенье в Таллинн прибудут два круизных судна, которые доставят в город в общей сложности почти 3000 туристов.

В общей сложности Таллинн круизные суда посетят 341 раз, в течение этого сезона в столицу Эстонии судами прибудет в общей сложности более 565 000 круизных туристов.

Самым длинным из прибывающих в Таллинн судов станет лайнер MSC Preziosa — его длина составляет 333,3 метра, судно берет на борт более 4000 пассажиров и оно посетит Эстонию впервые. Самыми богатыми на количество пассажиров в этом сезоне днями станут 2 июля и 12 июля, когда в Таллинне ошвартуются сразу шесть круизных судов, которые доставят в столицу в общей сложности 11 000 туристов.

В течение всего сезона Таллинн впервые посетят 10 круизных судов. Различных судов, которые остановятся в таллиннском порту, будет в общей сложности 74, из них девять лайнеров длиной более 300 метров и пять — длиной до 100 метров.

Круизный сезон в порту острова Сааремаа — этот порт входит в сеть гаваней Tallinna Sadam – откроется в этом году 3 июня и продолжится до 16 сентября. В течение сезона на остров запланировано прибытие девяти круизных судов, которые доставят на Сааремаа до 3000 туристов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ