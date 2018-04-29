воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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График: смотрите, кто стал лидером на рынке топлива Эстонии

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ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Розничная продажа моторного топлива в Эстонии формируется на 35 процентов из бензина и на 65 процентов из дизельного топлива.

Согласно опубликованным Circle K данным, лидер розничной торговли бензина Circkle K (29 процентов от рынка), второе и третье место разделяют Olerex и Neste с долями в 21 процент от рынка, передает Postimees.

Лидер рынка дизельного топлива Olerex (29 процентов). Доля рынка Circle K — 23 процента, а Neste — 16 процентов.

Если учитывать общие данные бензина и дизельного топлива, лидером рынка топлива в Эстонии является Olerex (26,2 процента). Немного отстает от него Circle K (25,1 процента).

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