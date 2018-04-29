График: смотрите, кто стал лидером на рынке топлива Эстонии
29 апреля 2018 г., 12:59
Розничная продажа моторного топлива в Эстонии формируется на 35 процентов из бензина и на 65 процентов из дизельного топлива.
Согласно опубликованным Circle K данным, лидер розничной торговли бензина Circkle K (29 процентов от рынка), второе и третье место разделяют Olerex и Neste с долями в 21 процент от рынка, передает Postimees.
Лидер рынка дизельного топлива Olerex (29 процентов). Доля рынка Circle K — 23 процента, а Neste — 16 процентов.
Если учитывать общие данные бензина и дизельного топлива, лидером рынка топлива в Эстонии является Olerex (26,2 процента). Немного отстает от него Circle K (25,1 процента).