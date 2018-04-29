воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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  • Внимание, водители: истекает срок разрешения на пользование шипованными шинами

Внимание, водители: истекает срок разрешения на пользование шипованными шинами

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Шина. Иллюстративный снимок.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Во вторник истекает срок разрешения на пользование в Эстонии шипованными шинами, это означает, что с 1 мая пользоваться ими уже будет нельзя и автовладельцам нужно перейти на летние или ламинированные шины.

Пользоваться шипованными шинами обычно разрешено до 31 марта, а в случае, если долго сохраняются зимние условиях, этот срок продлевается до 30 апреля, как и произошло в этом году.

Пользоваться ламельными шинами разрешено круглый год. Они должны носить маркировку M+S, MS, M.S. или M&S.

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