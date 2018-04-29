Фото: в Эстонии выпустили необычную почтовую марку

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что презентация юбилейной марки состоится в воскресенье в 16 часов в Национальной опере «Эстония», перед началом международного балетного гала-спектакля.

Штемпель первого дня гашения на марке поставит художественный руководитель Национального балета Эстонии Тоомас Эдур.

На почтовой марке изображены персонажи балетного спектакля «Лебединое озеро» - исполняющие па-де-де Одетта и принц Зигфрид. Оформили марку художники Юлле Маркс и Юри Кассь.