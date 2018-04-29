Фото: в Эстонии выпустили необычную почтовую марку
29 апреля 2018 г., 13:34
Почтовое предприятие Omniva в воскресенье выпустило тематическую марку, посвященную 100-летию балета Эстонии.
Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что презентация юбилейной марки состоится в воскресенье в 16 часов в Национальной опере «Эстония», перед началом международного балетного гала-спектакля.
Штемпель первого дня гашения на марке поставит художественный руководитель Национального балета Эстонии Тоомас Эдур.
На почтовой марке изображены персонажи балетного спектакля «Лебединое озеро» - исполняющие па-де-де Одетта и принц Зигфрид. Оформили марку художники Юлле Маркс и Юри Кассь.
Перед началом гала-спектакля будут также впервые вручены премии MyFitness лучшему танцору и лучшей танцовщице балета в Эстонии.