воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Фото: в Эстонии выпустили необычную почтовую марку

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ФОТО: Omniva

Почтовое предприятие Omniva в воскресенье выпустило тематическую марку, посвященную 100-летию балета Эстонии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что презентация юбилейной марки состоится в воскресенье в 16 часов в Национальной опере «Эстония», перед началом международного балетного гала-спектакля.

Штемпель первого дня гашения на марке поставит художественный руководитель Национального балета Эстонии Тоомас Эдур.

На почтовой марке изображены персонажи балетного спектакля «Лебединое озеро» - исполняющие па-де-де Одетта и принц Зигфрид. Оформили марку художники Юлле Маркс и Юри Кассь.

Перед началом гала-спектакля будут также впервые вручены премии MyFitness лучшему танцору и лучшей танцовщице балета в Эстонии.

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